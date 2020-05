Calciomercato Milan – Denis Suárez: “Rifiutai i rossoneri per l’Arsenal”

CALCIOMERCATO MILAN – Un paio di estati fa, come si ricorderà, si disse e scrisse che il Milan aveva trattato Denis Suárez, classe 1994, centrocampista spagnolo nato nelle giovanili del Celta Vigo e, in seguito, trasferitosi al Barcellona.

I negoziati, poi, non si conclusero bene ed il calciatore, che aveva giocato anche con Siviglia e Villarreal, nel gennaio 2019 lasciò i catalani per trasferirsi nella Premier League inglese, all’Arsenal.

Oggi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘The Athletic‘, Denis Suárez ha confessato: “La verità è che rifiutai i due club di Siviglia, così come il Milan, e scelsi l’Arsenal. Presi il rischio di andare via in prestito”.

La sua esperienza con i 'Gunners', però, si è rivelata un flop e, la scorsa estate, il giocatore ha fatto ritorno a Vigo, laddove tutto era partito. Pochi rimpianti, tutto sommato, per la squadra rossonera.