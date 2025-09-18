Verso Udinese-Milan, arbitra Doveri: tutti i precedenti con le due squadre

Archiviata la vittoria contro il Bologna a San Siro e le varie polemiche legate al mancato rigore su Nkunku, il Milan prosegue il lavoro per il prossimo impegno in campionato: la trasferta di Udine , in programma sabato 20 alle ore 20:45. In vista del match, sono arrivate tutte le designazioni arbitrali della 4 giornata di Serie A: per i rossoneri sarà Daniele Doveri ad arbitrare il match.

Con il fischietto della sezione di Roma in totale sono ben 58 i precedenti tra i due club: 32 per i rossoneri e 26 per i bianconeri. Per quanto riguarda i ragazzi di Kostah Runjaić, sono 8 le vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. I rossoneri invece sono a quota 18 vittorie, con 8 pareggi e 'sole' 6 sconfitte. Il match di sabato sarà il terzo diretto con Udinese e Milan. Gli ultimi precedenti? Bisogna ritornare prima indietro al 2015, con la vittoria del Milan per 3-2 in trasferta, successivamente ci spostiamo al 2023 con il successo dell'Udinese per 3-1.