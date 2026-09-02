Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"

L'attesa sta ormai per terminare: domenica 6 settembre, con il fischio d'inizio fissato per le ore 20:45, andrà in scena il primo vero big match della stagione tra Juventus e Milan. Una sfida molto importante che servirà a misurare le ambizioni di entrambe le squadre e che costringerà la Juventus a presentarsi al match facendo i conti con un''infermeria decisamente troppo affollata.

Juventus-Milan, le ultime in vista del match

Tra avere e non averec'è una differenza davvero tanto importante. La Juventus ha dimostrato di poter vincere anche senza l'americano, ma la sua qualità è stata più che determinante nel corso dell'ultima stagione. In vista di domenica, però non si corrono dei rischi: ieri il centrocampista ha proseguito il suo lavoro differenziato, con l'obiettivo di rientrare tra i convocati contro i rossoneri ma senza forzare le tappe.

Sembra invece aver fatto un passo indietro Cambiaso, rimasto fermo ai box per una leggera distorsione alla caviglia subita nella partita contro il Parma. Lavoro a parte anche per Edon Zhegrova a causa di un affaticamento muscolare: le condizioni dei due calciatori, ovviamente, verranno attentamente monitorate nel corso dei giorni successivi.

La giornata di oggi invece, segna il primo allenamento in gruppo per Woltemade, che è pronto ad aggregarsi alla squadra come fatto da Sarr. Se l'assenza di Yildiz, fuori per tre mesi dopo l'operazione al piede, e quella di Ekhator pesano sul reparto offensivo, la notizia più amara riguarda che Kephren Thuram.

La terapia conservativa legata alla sindrome femoro-rotulea che lo tormentava dal termine della scorsa stagione, non ha portato i benefici sperati e, dopo aver saltato le amichevoli estive ed essere rimasto in panchina a Frosinone, il centrocampista ha deciso di operarsi: giovedì 3 settembre a Lione il calciatore finirà sotto i ferri rimanendo fuori per almeno quattro mesi, rientrando solamente a gennaio 2027.