Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"

A quattro gironi dal primo grandissimo big match della stagione del Milan, quello contro la Juventus di Spalletti in programma domenica 6 settembre alle ore 20:45, in Casa Milan i rossoneri di Amorim si riposano, caricando le pile per i prossimi giorni di allenamento.

Milan, giornata di riposo

Rúben Amorim , allenatore rossonero, ha deciso di concedere un giorno di riposo alla sua squadra, che ha così potuto staccare la spina dopo le sedute di allenamento di lunedì e martedì. Per i rossoneri si tratta del terzo giorno di riposo nel giro di una settimana visto che, dopo la vittoria contro il Venezia, le giornate libere concesse sono state ben due.

Il cammino della preparazione in vista della Juventus, quindi, riprenderà ufficialmente nella mattina di giovedì 3 settembre, lasciando all'allenatore portoghese ben 3 giornate di allenamento, compresa la rifinitura di sabato, per preparare al meglio il big match.

Arrivano, però, delle grandissime novità. Domani mattina Fikayo Tomori tornerà ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo dopo il reintegro in rosa. Il difensore inglese, dopo il solito ritiro stagionale, era stato messo sul mercato e, di conseguenza, fuori rosa: il mancato arrivo di un difensore aggiuntivo a fatto fare un passo indietro alla società, che ha deciso di richiamare il suo uomo.