UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, Landucci: “Partita straordinaria, abbiamo giocato bene tecnicamente”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se il milan sta prendendo le sembianze del mister: "Non so se sta prendendo le sembianze del mister, però oggi i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria nell'aiutarsi e nel lottare su ogni palla. Poi hanno giocato bene tecnicamente. Avevamo un po' di paura per l'approccio ma lo hanno avuto molto buono"

Sul gruppo: "Un gruppo serio, dobbiamo giocare al massimo partita dopo partita: ho sentito che la prossima è il Napoli, no abbiamo il Lecce. Stasera si festeggia fino a mezzanotte e mezza, poi martedì abbiamo un'altra partita importante perché abbiamo un passaggio di turno che per noi è molto importante"

Se i nuovi hanno aiutato: "Quando siamo arrivati abbiamo trovato un gruppo sano, con voglia di alvorare. Questi sono i frutti del lavoro. Mai visto un gruppo che non si lamenta di niente, tutti lavorano al massimo. Questo è il segreto. Chiaramente l'arrivo di Rabiot e di giocatori importanti ci dà una mano. Ma voglio rimarcare lo spirito. Si sono accorti degli errori fatti con la Cremonese ma i dettagli fanno la differenza. Il calcio è questo. Quando ce l'hai devi far gol, quando nonce l'hai devi cercare di difendere"

Se si è fatto un lavoro specifico sulla difesa: "Abbiamo lavorato su tutto. Abbiamo visto i dati e questi sono importanti: In due anni il Milan ha preso 49 e 43 gol, se vuoi arrivare in alto sono troppo. Abbiamo lavorato sul reparto e sui singoli. Questi ragazzi si mettono a disposizione e noi cerchiamo di fare meno danni possibili. Vorrei ricordare anche Leao, che non è con noi da un po', che lo abbiamo trovato come un professionista esemplare. Presto tornerà e saremo contenti

