Serie A – Si va verso una modifica degli orari delle partite

ULTIME NEWS – Stando a quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset, la Serie A modificherà ancora gli orari delle partite per i prossimi turni.

L’idea è quella di anticipare di 30 minuti l’inizio delle partite e dunque, i nuovi orari sarebbero: 16.45, 19.00 e 21.15. Di questo, e non solo, se ne parlerà oggi nella riunione in programma fra Lega Serie A e Assocalciatori. L’intenzione di tutte le parti in causa è quella di non terminare le partite intorno a mezzanotte. Tra uno slot orario e l’altro rimarranno le classiche 2 ore e 15 minuti come da regolamento.

