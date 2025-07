Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Jashari? Incontro stasera'. E su Doué ...

"Al Milan piace Doué, ma non voglio illudere nessuno. Lo Strasburgo non sembra volere scendere sotto i 30 milioni di euro. Il Milan? Tanto se arrivasse a 20-22 milioni. Non appare una trattativa facile". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan: il punto su Doué e Jashari nel suo video su 'YouTube'.