Il punto sui terzini: "Non voglio sentire dire, tanto lì c'è Jimenez o Saelemaekers. Allegri non vuole giocare con Estupinan a sinistra, che va, e a destra con altri due che non sono coriacei difensore. Non iniziamo a dire che ci siamo, che ci sono i numeri, che c'è affollamento. Servono altre caratteristiche per Allegri. Bisogna comprare un giocatore. Non inventiamoci cose per risparmiare. Non siamo apposto per nulla".