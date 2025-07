Milan, Pellegatti: 'Frenata bruschissima per Pubill? Ho chiesto, ma ...'

Su Marc Pubill: "C'è stata una bruschissima frenata per Pubill, che è sempre più lontano dal Milan. Abbiamo provato a chiedere se sia vero, ma non trapela nulla a riguardo. La trattativa doveva partire domani, ma c'era già un'idea intorno agli 8/10 milioni. Se non interviene il Wolverhampton c'è la volontà di far partire una trattativa. Qualcuno ipotizza che sia un motivo economico, perché il Milan dovrebbe mettere più soldi per Estupinan e non ce ne sarebbero per Pubill. Questo io non lo voglio pensare. Allora io deduco che sia una questione legata ad un problema di salute. La questione economica non la voglio pensare, mi rifiuto di pensarla".