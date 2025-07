Milan, Arokodare il prossimo attaccante? Occhio alla heatmap!

Andiamo a vedere i numeri e le statistiche grazie 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. L'attaccante ha giocato 40 partite in stagione con la squadra belga con 21 gol e 5 assist. XG totale di quasi 29 quindi non troppo distanti dai 21 messi realmente a segno. 4 tiri a partita e praticamente 6 duelli vinti di media. Il dato forse più interessante arriva dalla heatmap: come possiamo vedere, Arokodare è un'attaccante che gioca spessissimo in area di rigore. Quello che starebbe cercando il Milan di Allegri.