Milan, Leao: “Allegri sa gestire lo spogliatoio. Modric, grande investimento”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a 'Sky Sport' da Singapore, dove i rossoneri affronteranno domani l'Arsenal in amichevole

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a 'Sky Sport' da Singapore, dove il Diavolo si trova in tournée per affrontare domani in amichevole l'Arsenal. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.