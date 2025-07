Vlahovic al Milan, c’è il sì di Furlani a due condizioni! Estupinan, è fatta

Il Milan punta Dusan Vlahovic, attaccante serbo, in modo molto concreto. Secondo il CorSera, sarebbe arrivato il primo sì da parte di Giorgio Furlani a Igli Tare e Massimiliano Allegri per provare a prendere l'attaccante bianconero. Ci sono però due condizioni particolari affinché questo possa avvenire. Al momento la Vecchia Signora non è disposta ad accettarle, ma al Milan sono convinti che la posizione andrà ad addolcirsi col passare del tempo... Ne parliamo nel video qui sotto. Intanto c'è l'accordo tra Milan e Brighton per Pervis Estupinan, che sarà il nuovo terzino rossonero. Tutti i dettagli su Vlahovic al Milan e le ultime nel video qui sotto. Ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti e attivare la campanella!