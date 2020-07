MILAN NEWS – Sono stati designati gli arbitri per il prossimo turno di Serie A. In particolare, per Lazio-Milan di sabato sera, è stato scelto come direttore di gara Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Il fischietto 44enne, in carriera ha arbitrato già 15 volte in Milan con un bilancio di 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per i rossoneri.

