Milan, Allegri: “Al calore atmosferico ci dobbiamo adattare”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Arsenal, il mercato, le sfide e non solo. Le parole

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Singapore, dove il Diavolo si trova attualmente in tournée. Mercoledì 23 luglio, alle 13:30 ora italiana, sfida all'Arsenal del manager basco Mikel Arteta.