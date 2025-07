Milan, Allegri è carico: “Siamo un gruppo. Ora diventiamo squadra”

Il tecnico livornese ha poi fissato gli obiettivi stagionali per il Diavolo. «Abbiamo come obiettivo principale quello di tornare a giocare la Champions League - ha dichiarato Allegri -. Non sarà facile perché c’è tanta competizione in Italia con squadre ben attrezzate. Io sono tornato con entusiasmo e voglia, ma dobbiamo focalizzarci bene sugli obiettivi perché è solo raggiungendoli che possiamo fare una bella stagione. Il Milan per il brand che ha deve per forza giocare in Europa e iniziamo questa stagione con questo obiettivo».