Milan, Ordine: “Allegri? Stupito da un giocatore. E la rivelazione è …”

"Se due settimane son poche per capire come sarà il prossimo Milan di Tare e Allegri, due settimane sono sufficienti per conoscere da vicino il primo giudizio che Max e il suo staff hanno maturato sul conto del gruppo già partito per Singapore e atteso domani alla prima sfida amichevole con l'Arsenal". Franco Ordine, giornalista, parla del Milan di Allegri dopo i primi giorni con i rossoneri. Sorpresa Thiaw, Pulisic rivelazione. Le sue parole a 'Il Giornale'.