Milan, Tomori: 'La scorsa stagione non è andata come volevamo. Ora ...'

"Ottimo test per quello che vogliamo fare nella prossima stagione"

«Contro l’Arsenal avremo un ottimo test per mettere in pratica quello che vogliamo fare la prossima stagione», ha aggiunto l'ex Chelsea, che gioca in rossonero dal gennaio 2021. Tomori si è detto consapevole dell'ultima, disastrata annata disputata dall'intero Milan, ma anche di come il vento stia cambiando.