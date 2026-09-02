In vista del big match tra Juventus e Milan sono stati resi noti gli arbitri del match: in campo Mariani, al VAR presente Fabbri

Alessia Scataglini
- Milano

Continua a salire sempre di più l'attesa per la terza giornata della Serie A. Domenica 6 settembre alle ore 20:45 presso l'Allianz stadium di Torino andrà in scena il primo vero big match della stagione tra Juventus e Milan.

Juventus-Milan, ecco chi arbitrerà il match

Ad arbitrare la sfida tra i bianconeri e i rossoneri sarà l'arbitro Maurizio Mariani. La lega Serie A e il designatore Gianluca Rocchi hanno ufficializzato la sestina arbitrale al completo per la grandissima sfida di Torino.

Ad affiancare Mariani nelle corsie italiani ci saranno Daniele Bindoni e Stefano Alassio. La gestione delle panchine e il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato, invece, a Matteo Marcenaro. Massima attenzione anche alla cabina di regia del VAR, dove presenzierà Michael Fabbri coadiuvato dall'AVAR Giacomo Camplone.

Milan Mariani

Fattore continuità

Per il Milan si tratterà del primo vero e proprio snodo cruciale della stagione. I rossoneri, guidati dal portoghese Rúben Amorim, sono chiamati a dare continuità alle due vittorie conquistate nelle prime giornate di campionato per confermare le proprie ambizioni e superare a pieni voti il primo grande test in trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti