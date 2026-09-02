Continua a salire sempre di più l'attesa per la terza giornata della Serie A. Domenica 6 settembre alle ore 20:45 presso l'Allianz stadium di Torino andrà in scena il primo vero big match della stagione tra Juventus e Milan.

Juventus-Milan, ecco chi arbitrerà il match

Ad arbitrare la sfida tra i bianconeri e i rossoneri sarà l'arbitroLa legae il designatorehanno ufficializzato la sestina arbitrale al completo per la grandissima sfida di Torino.

Ad affiancare Mariani nelle corsie italiani ci saranno Daniele Bindoni e Stefano Alassio. La gestione delle panchine e il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato, invece, a Matteo Marcenaro. Massima attenzione anche alla cabina di regia del VAR, dove presenzierà Michael Fabbri coadiuvato dall'AVAR Giacomo Camplone.

Fattore continuità

Per il Milan si tratterà del primo vero e proprio snodo cruciale della stagione. I rossoneri, guidati dal portoghese Rúben Amorim, sono chiamati a dare continuità alle due vittorie conquistate nelle prime giornate di campionato per confermare le proprie ambizioni e superare a pieni voti il primo grande test in trasferta.