In vista del big match tra Juventus e Milan sono stati resi noti gli arbitri del match: in campo Mariani, al VAR presente Fabbri
Continua a salire sempre di più l'attesa per la terza giornata della Serie A. Domenica 6 settembre alle ore 20:45 presso l'Allianz stadium di Torino andrà in scena il primo vero big match della stagione tra Juventus e Milan.
Juventus-Milan, ecco chi arbitrerà il matchAd arbitrare la sfida tra i bianconeri e i rossoneri sarà l'arbitro Maurizio Mariani. La lega Serie A e il designatore Gianluca Rocchi hanno ufficializzato la sestina arbitrale al completo per la grandissima sfida di Torino.
Ad affiancare Mariani nelle corsie italiani ci saranno Daniele Bindoni e Stefano Alassio. La gestione delle panchine e il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato, invece, a Matteo Marcenaro. Massima attenzione anche alla cabina di regia del VAR, dove presenzierà Michael Fabbri coadiuvato dall'AVAR Giacomo Camplone.
Fattore continuitàPer il Milan si tratterà del primo vero e proprio snodo cruciale della stagione. I rossoneri, guidati dal portoghese Rúben Amorim, sono chiamati a dare continuità alle due vittorie conquistate nelle prime giornate di campionato per confermare le proprie ambizioni e superare a pieni voti il primo grande test in trasferta.
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