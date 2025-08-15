Pianeta Milan
Serie A, il nuovo Milan di Allegri riparte dalla Cremonese

Massimiliano Allegri AC Milan amichevole Perth Glory-Milan 0-9
Il Milan volta pagina affidando la panchina a Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di rilanciarsi: prima la Cremonese, poi...
Il Milan volta pagina affidando la panchina a Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione deludente e l'esclusione dalle competizioni europee. Un'assenza che permetterà ai rossoneri di concentrare tutte le energie  interamente sul campionato.

Milan, si parte il 24 agosto: ecco il calendario del girone d’andata

Il cammino del Diavolo partirà con un derby lombardo, ospitando la Cremonese il 24 agosto. Nelle prime giornate, il calendario sembra offrire un buon rodaggio: dopo l'esordio a San Siro, il Milan affronterà in trasferta il Lecce e poi il Bologna di Vincenzo Italiano, tecnico a lungo corteggiato dalla dirigenza. La sfida con l'Udinese anticiperà una serie di impegni ad alto rischio.

Dalla quinta giornata in poi, il livello di difficoltà si alzerà. I rossoneri dovranno affrontare in rapida successione avversari del calibro di Napoli, Juventus e Fiorentina. Un vero banco di prova per il nuovo corso tecnico di Allegri. Il girone d'andata si concluderà con le sfide a Cagliari e Genoa a inizio gennaio.

Ecco il calendario completo del girone d'andata:

  • 1ª giornata: Milan-Cremonese (24 agosto)

  • 2ª giornata: Lecce-Milan (31 agosto)

  • 3ª giornata: Milan-Bologna (14 settembre)

  • 4ª giornata: Udinese-Milan (21 settembre)

  • 5ª giornata: Milan-Napoli (28 settembre)

  • 6ª giornata: Juventus-Milan (5 ottobre)

  • 7ª giornata: Milan-Fiorentina (19 ottobre)

  • 8ª giornata: Milan-Pisa (26 ottobre)

  • 9ª giornata: Atalanta-Milan (29 ottobre)

  • 10ª giornata: Milan-Roma (2 novembre)

  • 11ª giornata: Parma-Milan (9 novembre)

  • 12ª giornata: Inter-Milan (23 novembre)

  • 13ª giornata: Milan-Lazio (30 novembre)

  • 14ª giornata: Torino-Milan (7 dicembre)

  • 15ª giornata: Milan-Sassuolo (14 dicembre)

  • 16ª giornata: Como-Milan (21 dicembre)

  • 17ª giornata: Milan-Hellas Verona (28 dicembre)

  • 18ª giornata: Cagliari-Milan (3 gennaio 2026)

  • 19ª giornata: Milan-Genoa (6 gennaio 2026)

