Serie A, il nuovo Milan di Allegri riparte dalla Cremonese

Il Milan volta pagina affidando la panchina a Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione deludente e l'esclusione dalle competizioni europee. Un'assenza che permetterà ai rossoneri di concentrare tutte le energie interamente sul campionato.
Milan, si parte il 24 agosto: ecco il calendario del girone d’andata
Il cammino del Diavolo partirà con un derby lombardo, ospitando la Cremonese il 24 agosto. Nelle prime giornate, il calendario sembra offrire un buon rodaggio: dopo l'esordio a San Siro, il Milan affronterà in trasferta il Lecce e poi il Bologna di Vincenzo Italiano, tecnico a lungo corteggiato dalla dirigenza. La sfida con l'Udinese anticiperà una serie di impegni ad alto rischio.