Roma-Milan 1-1 (90′): De Winter illude, poi il pari capitolino | Serie A News

I ritmi, come nel primo tempo, sono alti, la Roma prova sempre a fare la partita ma il Milan, rispetto al primo tempo, prova almeno a ripartire in contropiede per fare male agli avversari. Al 59' la Roma perde, per infortunio, il francese Manu Koné: al suo posto dentro, in mezzo al campo, Niccolò Pisilli. Al 62', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, scambio tra Luka Modrić e Davide Bartesaghi, cross calibrato del croato, colpo di testa di Koni De Winter e palla nel sacco per il vantaggio rossonero!

Primo gol del belga in rossonero. Quindi, sfortunato Bartesaghi — Dopo il gol rossonero cambiano entrambi gli allenatori al 69'. Nel Milan, fuori Rafael Leão e Christopher Nkunku; dentro Niclas Füllkrug e Christian Pulisic. Nella Roma, escono Paulo Dybala e Donyell Malen; dentro al loro posto Lorenzo Pellegrini e Robinio Vaz. Al 72', però, su un cross al volo di Zeki Çelik dalla destra, Bartesaghi tocca il pallone con il braccio largo in area di rigore.

Per l'arbitro Alberto Colombo della Sezione A.I.A. di Como è penalty. Dal dischetto, al 74', si presenta Pellegrini: Maignan intuisce nell'angolo alla sua sinistra, ma non para. Pareggio giallorosso. Allegri, al 79', toglie dal campo Samuele Ricci e inserisce Ruben Loftus-Cheek e, successivamente, all'82', Bartesaghi prova a farsi perdonare il fallo da rigore con una bella percussione e un tiro fermato, proprio sul più bello, da Daniele Ghilardi in scivolata.

La Roma, poco prima del 90', reclama un altro penalty per un tocco di mano, involontario e con il braccio attaccato al corpo, di Pulisic sul cross di Wesley da distanza ravvicinata. Quindi, l'arbitro assegna 4' di recupero nel corso dei quali, sul cross di Rabiot, Füllkrug, con un colpo di testa, prova a sorprendere Svilar: pallone alto sulla traversa. Roma-Milan 1-1 al 90': tutto sommato, per quanto si è visto in campo, un buon pareggio del Diavolo allo stadio 'Olimpico', in uno scontro diretto per i primi quattro posti, con i risultati consecutivi utili che salgono a 21.