All'8' ancora pericolosa la Roma, sempre con Malen, che chiama all'intervento Maignan. Sul proseguimento dell'azione, arriva al tiro anche Manu Koné: ancora 'Magic Mike', però, fa buona guardia sul tentativo di piatto, di precisione, del suo connazionale. La partita è bella, vibrante, con capovolgimenti di fronte, ma sono i padroni di casa più insidiosi sotto rete.
Al 12', con un'iniziativa di Matías Soulé, i giallorossi creano qualche apprensione nell'area rossonera. Quindi, al 14', sul calcio di punizione di Paulo Dybala, Malen svetta di testa ma deposita il pallone sul fondo. Grandissima palla-gol per la Roma al 19', quando, sugli sviluppi di un corner, il pallone termina ancora sui piedi di Malen. Il quale, in posizione regolare, conclude di sinistro verso la porta ma strozza il tiro e spara fuori.
Tirano in porta soltanto i padroni di casa—
I capitolini fanno la partita, il Diavolo fatica a mettere il naso fuori dalla propria metà campo e, ovviamente, a creare veri e propri pericoli dalle parti di Mile Svilar. Sono ancora i giallorossi, infatti, al 33', ad andare al tiro: azione insistita di Soulé, l'argentino salta tre giocatori e poi, una volta in area di rigore, cede il pallone a Malen. Sulla conclusione dell'olandese da distanza ravvicinata, Maignan respinge la sfera lateralmente con i pugni.
Il Milan si rivede in area di rigore della Roma solo al 37', ma senza alcun accenno di pericolosità: i rossoneri non riescono a trovare trame di gioco decenti in fase offensiva. I giallorossi, al 43', creano due occasioni in un lampo. Prima Luka Modrić chiude alla disperata su Zeki Çelik, andato alla conclusione dall'area piccola. Poi è Soulé che ci prova dalla distanza: pallone ampiamente sul fondo. Ma suonano troppi campanelli d'allarme nella squadra di Allegri.
L'arbitro Alberto Colombo della Sezione A.I.A. di Como concede un minuto di recupero, nel corso del quale Maignan para, di istinto, una girata di Çelik da distanza ravvicinata. Roma-Milan 0-0 al 45': il Diavolo dovrà avere maggiore accortezza in fase difensiva ed alzare nettamente i giri del proprio motore dalla metà campo in su se vorrà pensare di portare a casa i tre punti.
