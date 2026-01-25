All' 8' ancora pericolosa la Roma, sempre con Malen, che chiama all'intervento Maignan. Sul proseguimento dell'azione, arriva al tiro anche Manu Koné : ancora 'Magic Mike', però, fa buona guardia sul tentativo di piatto, di precisione, del suo connazionale. La partita è bella, vibrante, con capovolgimenti di fronte, ma sono i padroni di casa più insidiosi sotto rete.

Tirano in porta soltanto i padroni di casa

I capitolini fanno la partita, il Diavolo fatica a mettere il naso fuori dalla propria metà campo e, ovviamente, a creare veri e propri pericoli dalle parti di Mile Svilar. Sono ancora i giallorossi, infatti, al 33', ad andare al tiro: azione insistita di Soulé, l'argentino salta tre giocatori e poi, una volta in area di rigore, cede il pallone a Malen. Sulla conclusione dell'olandese da distanza ravvicinata, Maignan respinge la sfera lateralmente con i pugni.