Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro la Roma di Gian Piero Gasperini in occasione della partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma.
Roma-Milan 0-1: la sblocca De Winter di testa! | Serie A News
Koni De Winter, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, porta il Milan in vantaggio a Roma con un bel colpo di testa: il racconto del gol
Al 62', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, scambio tra Luka Modrić e Davide Bartesaghi, cross calibrato del croato, colpo di testa di Koni De Winter e palla nel sacco per il vantaggio rossonero! Roma-Milan 0-1!
