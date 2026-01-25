PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Roma-Milan 1-1: pareggio di Pellegrini su rigore … | Serie A News

Roma-Milan 1-1: pareggio di Pellegrini su rigore ... | Serie A News
Pareggio della Roma contro il Milan allo stadio 'Olimpico': Lorenzo Pellegrini, dal dischetto, batte Mike Maignan. Il racconto del gol
Daniele Triolo 

Il Milan di Massimiliano Allegri subisce il pareggio contro la Roma di Gian Piero Gasperini in occasione della partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma.

Al 72', su un cross al volo di Zeki Çelik dalla destra, Davide Bartesaghi tocca il pallone con il braccio largo in area di rigore. Per l'arbitro Alberto Colombo della Sezione A.I.A. di Como è penalty. Dal dischetto, al 74', si presenta Lorenzo Pellegrini: Mike Maignan intuisce nell'angolo alla sua sinistra, ma non para. Roma-Milan 1-1 ...

