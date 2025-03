Risultati Serie A, Milan-Lazio 1-2: tabellino e marcatori | News

Milan-Lazio 1-2, il tabellino

Primo tempo da incubo per il Milan. La Lazio sfiora il gol con Dia e Nuno Tavares. I rossoneri non rispondono e la Lazio trova il gol con Zaccagni. Clima surreale a San Siro: la Curva Sud protesta, fischi ai giocatori e non solo. La ripresa parte molto bene per il Milan che assalta la Lazio in lungo e in largo. I rossoneri però non trovano la porta e restano in dieci per un rosso diretto (dubbio) a Pavlovic. Milan tutto orgoglio trova il pareggio con Chukwueze. Rigore nel recupero per la Lazio per un fallo dubbio di Maignan su Isaksen. Pedro non sbaglia e condanna il Milan alla terza sconfitta di fila in campionato.