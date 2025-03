Pagelle Milan-Lazio 1-2: Musah e Jimenez sbagliano tutto, ma tutti male

PAGELLE MILAN-LAZIO - Il clima è pessimo e il Milan in campo non è migliore. L'avvio di gara è da incubo, con la Lazio che nei primi dieci minuti sfiora il gol almeno in tre occasioni. La reazione rossonera non c'è, tanto che arriva il meritato vantaggio biancoceleste a metà del primo tempo. Musah disastroso viene sostituito da Joao Felix e il Milan inizia almeno a giocare una partita che non stava giocando, ma la gioca comunque male. A fine primo tempo è bordata di fischi dalla Curva Sud, entrata al 15' cantando contro Gerry Cardinale, e da tutto lo stadio. La ripresa è leggermente migliore, con il Milan che, con i quattro attaccanti, riesce a creare qualcosa e tiene la Lazio schiacciata. Poi, però, arriva l'espulsione di Pavlovic (dubbia) e la partita si complica ancora. A sorpresa, però, Chukwueze pareggia di testa. La domanda è: perché quel primo tempo.