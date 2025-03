13' Milan in totale confusione tra i fischi di San Siro. Musah perde palla poi recupera su Dia lanciato a rete. 15' entra la Curva Sud a San Siro cantando: " Cardinale devi vendere, vattene! ". 19' prima vera azione del Milan : Leao trova spazio al centro. Bella palla per Reijnders che non riesce a tirare con forza, ma primo squillo rossonero. 20' iniziativa solitaria di Alex Jimenez che salta Nuno Tavares, entra in area, ma non trova la porta. Continuano i cori: " Indegni! " e " Questa società non ci merita ". Si continua con " Ci avete rotto il c**zo ".

25' partita chi si riequilibrata dopo il pessimo inizio del Milan e quello ottimo della Lazio. 28' gol della Lazio: Marusic si libera troppo facilmente sulla destra. Ottima parata di Maignan, ma la palla schizza a Zaccagni che non sbaglia. Contestazione totale a San Siro tra i cori della Curva Sud e i fischi dello stadio. Clima surreale. Milan completamente sbandato dall'ambiente dello stadio e dal gol laziale. 36' bel fraseggio tra Leao e Reijnders. Palla per Musah che non tira, ma cerca il tacco per Gimenez. 37' cambio del Milan: dentro Joao Felix e fuori Musah tra i fischi di San Siro. 40' occasione per Joao Felix al limite, ma il portoghese non trova la porta scivolando. Zaccagni sfiora il raddoppio in contropiede. Dopo due minuti di recupero finisce un primo tempo horror per il Milan. Fischi da tutto San Siro.