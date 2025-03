Milan-Lazio, protesta la Curva Sud: “Solo per la maglia” e settore deserto

A sottolineare il messaggio della Curva Sud, anche lo striscione esposto sugli spalti: “ Solo per la maglia ”. Parole che racchiudono un chiaro invito ai giocatori a onorare i colori rossoneri e a dare il massimo in campo, indipendentemente dai risultati recenti e dalle tensioni interne alla società.

La protesta arriva in un momento delicato per il Milan, tra alti e bassi di prestazioni e una tifoseria che chiede maggiore impegno e attaccamento alla maglia. Questa sera, oltre alla sfida contro la Lazio, sarà inevitabile che l’attenzione si posi anche sugli spalti, dove il tifo rossonero farà sentire la propria voce — anche attraverso il silenzio. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in diretta tv o streaming >>>