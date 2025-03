Risultati Serie A, Milan-Como 2-1: tabellino e marcatori | News

Il Diavolo, che in apertura di match si era divorato un paio di gol con Yunus Musah, soffre in apertura di ripresa (gol annullato, al 49', a Da Cunha per fuorigioco). Poi reagisce da grande squadra e rimonta. Tijjani Reijnders, al 53', spedisce in porta Christian Pulisic. Poi l'ingresso di Tammy Abraham cambia il volto dell'attacco rossonero: è proprio l'inglese, al 76', a mandare in gol Reijnders.