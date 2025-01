Risultati Serie A – Juventus-Milan 2-0: tabellino e marcatori | News

Juventus-Milan 2-0, il tabellino

Arriva la prima sconfitta per Sérgio Conceição sulla panchina del Milan e giunge nella partita che, più di tutte, non doveva essere persa: all'Allianz Stadium di Torino vince, 2-0, la Juventus di Thiago Motta in quello che si configurava per essere un vero e proprio un spareggio Champions.