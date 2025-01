Juventus-Milan 2-0, raddoppio di Weah in contropiede a campo aperto

Timothy Weah, figlio di George, raddoppia all'Allianz Stadium in Juventus-Milan, partita della 21^ giornata di Serie A: gol in contropiede

La Juventus di Thiago Motta raddoppia al 64' contro il Milan di Sérgio Conceição in occasione della partita della 21^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo all'Allianz Stadium di Torino .

Khéphren Thuram strappa a metà campo, sradica il pallone al diretto avversario e parte in transizione. L'ex Nizza cede il pallone sulla verticale a Timothy Weah che, una volta entrato in area, con un diagonale di sinistro fredda Mike Maignan sul palo più lontano per il meritato raddoppio bianconero. Juventus-Milan 2-0 ....