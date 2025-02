Risultati Serie A, Empoli-Milan 0-2: tabellino e marcatori | News

Empoli-Milan 0-2, il tabellino

Il Milan di Sérgio Conceição vince, 0-2, alla 'Computer Gross Arena' in casa dei padroni di casa dell'Empoli, allenato da Roberto D'Aversa. Partita dura, difficile, per i rossoneri che, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, in apertura di ripresa perdono Fikayo Tomori per un'espulsione, al 54', per doppia ammonizione.