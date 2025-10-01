Siamo arrivati al mese di ottobre per il Milan di Massimiliano Allegri: dopo una partenza stellare da parte del Diavolo, arriva un mese molto importante con quattro sfide in campionato che potrebbero essere molto impegnative. Si parte questa domenica contro la Juventus. Ecco il calendario del mese del Milan.
ULTIME MILAN NEWS
Non solo Juventus-Milan: ecco il calendario di ottobre per la squadra di Allegri
Milan, il calendario di ottobre per Allegri—
(fonte: acmilan.com) - Le cinque vittorie consecutive ottenute tra tutte le competizioni - valse la vetta, in coabitazione, della classifica - saranno subito messe alla prova in una delle sfide più attese della stagione per la squadra di Allegri: la trasferta sul campo della Juventus. Un big match che precede la seconda sosta per le nazionali e che è anche l’unica trasferta del mese al di fuori dalla Lombardia. Al ritorno dalla finestra internazionale, infatti, due sfide casalinghe consecutive in salsa toscana e il primo turno infrasettimanale del 2025/26, sul campo della sempre difficile Atalanta.
SERIE A—
6ª giornata, Juventus-Milan, domenica 5 ottobre alle 20.45 (DAZN) - Allianz Stadium, Torino
7ª giornata, Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre alle 20.45 (DAZN) - San Siro
8ª giornata, Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre alle 20.45 (DAZN/Sky/Now) - San Siro
9ª giornata, Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre alle 20.45 (DAZN) - New Balance Stadium, Bergamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA