Milan, il calendario di ottobre per Allegri

(fonte: acmilan.com) - Le cinque vittorie consecutive ottenute tra tutte le competizioni - valse la vetta, in coabitazione, della classifica - saranno subito messe alla prova in una delle sfide più attese della stagione per la squadra di Allegri: la trasferta sul campo della Juventus. Un big match che precede la seconda sosta per le nazionali e che è anche l’unica trasferta del mese al di fuori dalla Lombardia. Al ritorno dalla finestra internazionale, infatti, due sfide casalinghe consecutive in salsa toscana e il primo turno infrasettimanale del 2025/26, sul campo della sempre difficile Atalanta.