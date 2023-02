Monza-Milan 0-1 al 90′: vittoria col brivido e terzo clean sheet consecutivo

Monza-Milan 0-1: il racconto del secondo tempo

Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Messias, il Milan non inizia la seconda frazione di gioco benissimo. Tant'è che al 52esimo i rossoneri commettono un errore in fase d'impostazione che quasi rischiano di subire gol, ma il tiro di Petagna è centrale ed è facile la parata di Tatarusanu. Si sveglia il Diavolo, ma nemmeno troppo. Cinque minuti più tardi grande opportunità per il Milan di portarsi sul 2-0: grande ripartenza in contropiede dei ragazzi di Pioli, con Theo Hernandez che, a tu per tu con Di Gregorio, opta giustamente per uno scavetto che, sorprendentemente, finisce a lato. Al 60esimo il Monza prova ad impensierire Tatarusanu con un calcio di punizione di Rovella, ma il tiro è centrale. Sette minuti dopo si riaffaccia in avanti il Milan con Leao che cerca di sorprendere Di Gregorio sul primo palo: attento il portiere del mon ache mette in angolo.