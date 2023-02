Monza-Milan 0-1 al 45′: ottimo Diavolo nella prima frazione di gioco

Monza-Milan 0-1: il racconto del primo tempo

Parte subito forte il Monza con Ciurria che impegna nel giro di pochi secondi Tatarusanu, bravo a non farsi sorprendere sul primo palo e a deviare in angolo. E proprio dal tiro dalla bandiera arriva la seconda occasione per i brianzoli, ma è ancora bravo Tatarusanu a negare la gioia del gol a Petagna che ha tentato di sorprendere il portiere del Milan con un colpo di testa. Il Milan si sveglia subito e lo fa con il suo uomo migliore, vale a dire Leao. Tiro-cross del portoghese che impegna Di Gregorio, ma è bravo quest'ultimo a deviare la sfera. Tanta intensità in mezzo al campo, fin quando il Milan non si riaffaccia dalle parti del portiere brianzolo. Leao, al 18esimo, prova l'eurogol dalla distanza, ma il suo tiro finisce sul palo alla sinistra di Di Gregorio. Ed è ancora Leao l'uomo pericoloso dei rossoneri. Al 24esimo altro tiro dalla distanza del portoghese, Di Gregorio si allunga sulla destra ed evita che il pallone finisca in rete opponendosi anche al tap-in di Brahim Diaz.