Monza-Milan 0-1: rotta la striscia positiva dei brianzoli | LIVE NEWS

Messias recupera un gran pallone e si invola verso la porta, appoggia a Rafael Leao che tira malissimo, ma Di Gregorio non trattiene, arriva Brahim Diaz che cerca il tiro, ma lo centra in pieno. Grande occasione.

Milan ordinato e pericoloso nel primo tempo, in vantaggio solo di un gol grazie a una bellissima rete di Messias, che ha calciato di sinistro in modo potente. Almeno altre tre occasioni nitide per i rossoneri, che hanno sofferto solo i primi due minuti, quando il Monza li ha messi sotto.

Per il Monza: dentro Machin e Carboni per Petagna e Birindelli.

Per il Monza: dentro Sensi e Gytkjaer per Rovella e Marlon.

Tiro di Ciurria che si stampa sul palo e poi sbatte sulla schiena di Tatarusanu, ma clamorosamente non entra e va in angolo.

Per il Monza: dentro Valoti per Mota.

Theo Hernandez tira in diagonale e trova Di Gregorio in tuffo, palla che rimane lì e Saelemaekers la lascia a De Ketelaere che quasi a porta vuota non riesce a insaccare.

Brahim Díaz sarà titolare anche in Monza-Milan dopo la bella partita in Champions League contro il Tottenham. All'andata fece una doppietta

Zlatan Ibrahimović è disponibile per Monza-Milan e andrà in panchina. Il centravanti svedese può tornare in campo otto mesi dopo

Silvio Berlusconi, proprietario del Monza ed ex patron del Milan, ha parlato ieri a 'Sky Sport' della partita in cartello e di tanto altro

Divock Origi giocherà titolare in Monza-Milan di questo pomeriggio all'U-Power Stadium. Iniziale riposo, dunque, per Olivier Giroud

Alle ore 18:00 c'è Monza-Milan all'U-Power Stadium. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

