Monza-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della sfida di questo pomeriggio contro il Monza

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Proseguire il proprio cammino sfruttando l'entusiasmo derivante dalle ultime due sfide tra Serie A e Champions League, questo l'obiettivo con cui i rossoneri di Stefano Pioli si affacciano alla 23ª giornata di campionato. I successi contro Torino e Tottenham hanno, infatti, rinvigorito ambiente e squadra, e la trasferta di Monza sarà un altro test importante per continuare a coltivare le proprie ambizioni. L'incontro in programma al Brianteo rappresenta inoltre una prima assoluta - in casa monzese - per le due formazioni nel massimo campionato italiano. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 18.00 con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

I recenti successi tra Serie A e Champions League hanno permesso ai rossoneri di lavorare con maggiore serenità e fiducia in vista dei prossimi impegni. Superati Torino e Tottenham - entrambi 1-0 tra le mura amiche - il calendario presenta al Milan di Mister Pioli il crash test Monza per allungare la striscia positiva. L'11 titolare previsto per l'inedita trasferta lombarda non dovrebbe osservare cambiamenti rilevanti rispetto alla gare contro inglesi e granata. Nessuno squalificato, la lista degli indisponibili per il match delle 18.00 è composta da Bennacer, Calabria, Florenzi e Maignan. Diversi, invece, i diffidati: tra i disponibili al Brianteo i nomi di Giroud, Kjær, Leão e Rebić. Conferme in vista per il 3-4-3 rossonero, in cui potrebbe ritrovare spazio Tomori al fianco di Kalulu e Thiaw.

"Veniamo da due buonissime partite ma dovremo stare attenti", le parole in conferenza stampa di Mister Pioli. "È stata una buona settimana ma giocheremo una partita difficile, contro una squadra che sta bene: per vincere servirà la migliore prestazione possibile anche perché è il campionato che ci permetterà di giocare la Champions il prossimo anno. Monza, Atalanta e Fiorentina saranno impegni fondamentali: soltanto dopo questi penseremo alla sfida di Londra".

QUI MONZA

Ancora imbattuti nel 2023, i biancorossi di Palladino sono una delle formazioni più in forma di tutto il campionato. Nel nuovo anno, spiccano in particolare il successo esterno ai danni della Juventus e il pari casalingo contro l'Inter. La vittoria (1-0) sul campo del Bologna nell'ultimo turno ha messo in mostra alcune tra le principali caratteristiche del gruppo monzese, ovvero solidità e cinismo. Ampie scelte a disposizione di Mister Palladino: in vista del match contro i rossoneri, anche se si registra l'assenza importante di Carlos Augusto. Presenti e favoriti per una maglia da titolare gli ex di giornata Pessina - nel duo di centrocampo con Rovella o Sensi o sulla trequarti - e Petagna, riferimento centrale davanti a Caprari e Mota Carvalho. Nel 3-4-2-1 biancorosso va verso la conferma Donati a destra, mentre Ciurria dovrebbe riposizionarsi sulla catena opposta. Ballottaggio Marlon-Caldirola nel pacchetto arretrato, Izzo e Pablo Marí completano la linea a tre.

"Affrontiamo una grande squadra, piena di campioni, che cercheremo di mettere in difficoltà", le parole alla vigilia di Raffaele Palladino. "Bisogna sempre avere ambizioni, noi proviamo a giocarcela con tutti. All'andata fu una buona gara con errori individuali, ma già contro il Bologna abbiamo fatto meglio rispetto a mesi prima. Temo tutto il Milan, ben allenato da un bravissimo allenatore e una bravissima persona come Stefano Pioli".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Monza-Milan verrà trasmessa in Italia da DAZN alle 18.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 16.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 17.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere la copertura su Twitter, Instagram, Facebook, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Sarà Antonio Rapuano ad arbitrare Monza-Milan. Il fischietto di Rimini dirigerà la sua gara numero ventidue nel massimo campionato italiano, la seconda con i rossoneri protagonisti nel rettangolo di gioco. L'unico precedente risale infatti allo 0-0 di Cremona dello scorso novembre. Ad accompagnarlo gli assistenti Di Iorio e Scatragli, insieme al quarto uomo Marcenaro. Marini al VAR, assistito da Doveri.

La 23ª giornata di Serie A si è aperta con l'anticipo di venerdì Sassuolo-Napoli 0-2. In programma sabato, oltre alla sfida dei rossoneri, Sampdoria-Bologna alle 15.00 e Inter-Udinese alle 20.45. Domenica spazio ad Atalanta-Lecce alle 12.30, Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio alle 15.00, Spezia-Juventus alle 18.00 e Roma-Hellas-Verona alle 20.45. Torino-Cremonese alle 20.45 il posticipo del lunedì.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli* 62; Inter 44; Atalanta, Roma e Milan 41; Lazio 39; Torino e Udinese 30; Juventus, Monza e Bologna 29; Empoli 27; Lecce, Fiorentina e Sassuolo* 24; Salernitana 21; Spezia 19; Hellas Verona 17; Sampdoria 11; Cremonese 8. (* = una partita in più). Berlusconi tra Monza e Milan: ecco quanto ha speso finora nel calcio >>>