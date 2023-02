Paperon de’ Berlusconi: ecco la sua spesa nel calcio tra Monza e Milan

Silvio Berlusconi, patron del Monza, ha avuto il Milan per 31 anni. Oggi le sue squadre si affrontano. Lui ci ha messo cuore e tanti soldi

Daniele Triolo

Oggi alle ore 18:00 si disputerà, all'U-Power Stadium, la sfida Monza-Milan. È la partita del cuore di Silvio Berlusconi, che ha detenuto la proprietà del Milan per ben 31 anni, dal 1986 al 2017, vincendo la bellezza di 29 trofei. Poi, qualche stagione fa, ha rilevato il Monza in Serie C, portandolo fino alla promozione nella Serie A. Dove sta ben figurando.

'Calcio e Finanza', per celebrare la gara odierna tra il Monza di Raffaele Palladino e il Milan di Stefano Pioli ha .... fatto i conti in tasca a Berlusconi. In pratica, ha dimostrato, numeri alla mano, quanto ha speso Berlusconi nel mondo del calcio tra rossoneri e brianzoli dal 1986 ad oggi.

Berlusconi tra Monza e Milan: ma quanto ha speso? — Nelle due esperienze tra Monza e Milan, dunque, Berlusconi ha speso nel calcio ("con un’evidente e inevitabile sproporzione in favore dei rossoneri", il commento di 'CF'), oltre un miliardo di euro. Dalla stagione 1985-1986 al 2015, la cifra complessiva investita dalla famiglia Berlusconi nel Milan raggiunge infatti quota 993,97 milioni di euro.

A fronte, va detto, di un risultato netto complessivo di - 857,17 milioni di euro. Gli investimenti di Berlusconi nel Milan sono iniziati con i 25 miliardi di lire (pari a 12,91 milioni di euro) di aumentato di capitale per acquistare il 99,9% del club nel febbraio 1986.

Quasi un miliardo per il Milan, oltre 100 milioni per il Monza — Passando, invece, al Monza, Berlusconi - attraverso Fininvest - ha dovuto ripianare continue perdite di capitale. Nei quattro anni di gestione, infatti, il club brianzolo ha sempre chiuso il bilancio in rosso, con una perdita complessiva pari a 69 milioni di euro.

Uno squilibrio che ha dovuto portare Fininvest a dover intervenire a livello finanziario, arrivando ad immettere in società 55 milioni di euro. Complessivamente, ha fatto notare dunque 'CF', la spesa di Berlusconi e di Fininvest per il Monza ha superato dunque i 116 milioni di euro.

Insomma, Berlusconi, tra Milan e Monza, ha messo sul piatto del calcio italiano 1,11 miliardi di euro. Cifra mostruosa, pazzesca, nell'arco di tempo che va dal 1986 al 2022. Importo, ad ogni modo, mitigato da quanto incassato da Fininvest nel 2017 per la cessione del club rossonero a Yonghong Li, ovvero 606 milioni di euro. In pratica, Berlusconi, per amore del calcio, in oltre 37 anni ci ha rimesso mezzo miliardo di euro.