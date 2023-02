Calciomercato Milan – Pellegatti sicuro: “Sarà lui il primo acquisto!”

Il Milan, in vista del calciomercato estivo, andrà incontro ad un robusto restyling. Carlo Pellegatti anticipa qualcosa delle mosse del club

Nel calciomercato invernale il Milan non ha fatto praticamente niente. È arrivato, infatti, a Milanello il solo Devis Vásquez , classe 1998 , portiere colombiano prelevato per 470mila euro dal Club Guaraní . Cifra divisa equamente tra il giocatore e la società paraguaiana.

Poi, un paio di cessioni in prestito, tra cui quella di Marko Lazetić all'Altach e nulla più. In vista della prossima estate, però, la musica sarà ben diversa. Nel prossimo calciomercato estivo, è palese, il Milan avrà bisogno almeno di cinque rinforzi tra difesa, centrocampo e attacco.