Monza-Milan, Brahim Díaz cerca il gol in campionato | Serie A News

Brahim Díaz sarà titolare anche in Monza-Milan dopo la bella partita in Champions League contro il Tottenham. All'andata fece una doppietta

Daniele Triolo

Brahim Díaz, attaccante rossonero, ha una missione da compiere oggi in occasione di Monza-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:00 all'U-Power Stadium. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Quale?

Monza-Milan, spazio a Brahim sulla trequarti — Semplice, trovare altri gol dopo quello realizzato martedì scorso, a 'San Siro', in occasione di Milan-Tottenham 1-0, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il ricordo del Monza, tra l'altro, sorride a Brahim Díaz: i suoi ultimi gol in campionato con il Milan, infatti, risalgono al 4-1 dell'andata, datata 22 ottobre 2022. In quella circostanza mise a segno una doppietta di pregevole fattura nel primo tempo.

Oggi, in Monza-Milan, Brahim Díaz giocherà, sulla trequarti, a destra, affiancando Rafael Leão (operativo sul versante opposto) in assistenza al centravanti di giornata, che sarà Divock Origi. Il fantasista andaluso, dunque, intende mettere il turbo per diventare sempre più determinante nelle fortune del Diavolo di Stefano Pioli. Milan, Pellegatti: "Ecco il primo acquisto estivo" >>>