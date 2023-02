Monza-Milan, Origi prenota l’attacco rossonero | Serie A News

Divock Origi giocherà titolare in Monza-Milan di questo pomeriggio all'U-Power Stadium. Iniziale riposo, dunque, per Olivier Giroud

Divock Origi sarà titolare oggi pomeriggio, alle ore 18:00, in occasione di Monza-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma all'U-Power Stadium. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. La notte, evidentemente, avrà portato consiglio a Stefano Pioli, tecnico rossonero, che ieri aveva il dubbio se schierare Origi titolare in Monza-Milan oppure far giocare ancora Olivier Giroud.