Probabili formazioni Monza-Milan: tre cambi per i rossoneri di Pioli

Le probabili formazioni di Monza-Milan , partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma oggi alle ore 18:00 all'U-Power Stadium secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Monza-Milan, le probabili formazioni della partita

QUI MONZA - Il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, deve rinunciare a Carlos Augusto e Samuele Vignato. Tre dubbi di formazione: uno in difesa, con il ballottaggio tra il brasiliano Marlon e Luca Caldirola; uno a centrocampo, tra Samuele Birindelli e Giulio Donati. Infine, l'ultimo, tra mediana e trequarti: il duello è tra Stefano Sensi, per un Monza più coperto con Matteo Pessina più vicino alle punte e Mota Carvalho, per una squadra più aggressiva, con il capitano che andrebbe a giostrare in mediana.