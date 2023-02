Monza-Milan con Brahim Díaz e Origi. Ibra c’è, Berlusconi emozionato

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, sabato 18 febbraio 2023. Il Diavolo, infatti, sarà in campo alle ore 18:00 all'U-Power Stadium per disputare la 23^ giornata della Serie A 2022-2023. Ampio risalto, quindi, alle news sulla partita dei rossoneri di Stefano Pioli. Senza dimenticare, poi, qualche 'rumors' di calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.