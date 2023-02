Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli show, Allegri in bilico

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 18 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 18 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero spera di vincere Europa League e Coppa Italia per dare un senso importante alla stagione. In società, però, c'è chi pensa che non sia più l'uomo giusto per un progetto giovane. Il suo mentore, Giovanni Galeone, lo difende però a spada tratta sulla 'rosea'. In alto, sotto la testata, si parla di Sassuolo-Napoli, anticipo della 23^ giornata di Serie A: successo, 0-2, dei partenopei, firmato dai soliti Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. La squadra di Luciano Spalletti è a +18 sulla seconda, lo Scudetto 2023 è in tasca. Si parla, poi, degli scenari di calciomercato estivo per Inter e Milan. In casa nerazzurra, se giungerà la qualificazione in Champions League, arriverà anche un top in difesa. Altrimenti, addio a Simone Inzaghi. In casa rossonera, invece, fiducia in Paolo Maldini e Stefano Pioli confermata soltanto con l'ingresso in Champions. Il che consentirebbe di mettere a segno un gran colpo di mercato.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 18 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei 'marziani' del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha vinto 0-2 in casa del Sassuolo, ieri sera, nell'anticipo della 23^ giornata di Serie A disputato al 'Mapei Stadium'. Reti di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen già nel primo tempo. Gli azzurri, ora, sono a +18 sull'Inter. Non ci sono più aggettivi per descrivere la marcia dei partenopei, che stanno facendo il vuoto in campionato: 20 vittorie su 23 partite, di cui 10 in trasferta. Le altre possono solo accontentarsi di guadagnare un posto in Champions League. Oggi, alle ore 18:00, all'U-Power Stadium, si disputerà Monza-Milan e sul quotidiano romano ci sono le parole di Silvio Berlusconi, patron dei brianzoli ed ex proprietario dei rossoneri per oltre trent'anni: una gara sicuramente speciale per lui e per Adriano Galliani. Compie dieci anni alla presidenza del CONI, infine, Giovanni Malagò.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 18 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i dubbi della Juventus sul confermare o meno Massimiliano Allegri in panchina nella prossima stagione. Il tecnico bianconero, infatti, è chiamato a dare di più in questa seconda parte di stagione: miglior gioco, maggiore intensità, risultati in Coppa Italia e in Europa League. Altrimenti, sarà anche possibile una separazione tra le parti. In alto, sotto la testata, si parla delle prime mosse del Torino per il calciomercato estivo: dialoghi in corso con l'Atalanta, sia per il riscatto di Aleksey Miranchuk sia per l'acquisto di Duván Zapata. Il colombiano andrebbe ad affiancare in attacco M'Bala Nzola che arriverà dallo Spezia. Si parla, poi, di Sassuolo-Napoli 0-2, con i gol di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Azzurri a +18 sull'Inter che, in estate, potrebbe accogliere un fondo statunitense in società come nuovo partner di Steven Zhang. Chiusura con Monza-Milan, partita in programma oggi alle ore 18:00 e le parole di Silvio Berlusconi tra presente e passato.