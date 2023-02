Monza-Milan, Galliani: “Per me e Berlusconi un sogno che si realizza”

Sulle emozioni provate contro il Milan : "Qualche cosa di incredibile, un sogno che si realizza. Sia per me che per il presidente Berlusconi, emozioni forti".

Sulla partita: "Non so fare i pronostici, se si facessero 7 partite con le stesse squadre di fila, ci sarebbero 7 differenti risultati. Un sogno: da quando c'è Palladino noi abbiamo 28 punti, il Milan 27. Nei miei 31 anni di Milan non dicevo nulla. Non c'è motivo di motivare nessuno in una partita del genere. Sanno chi hanno di fronte".