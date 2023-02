Monza-Milan, Pioli: “Oggi sapremo come sta la squadra” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Monza-Milan in conferenza stampa a Milanello. Ecco le sue dichiarazioni più importanti

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Monza-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma questo pomeriggio, alle ore 18:00, all'U-Power Stadium. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport' e da 'Tuttosport'.

Monza-Milan, così Pioli alla vigilia del match — «Dovremo stare attenti - ha esordito Pioli su Monza-Milan di oggi -. All'andata il risultato è stato largo, ma è una gara difficile. Noi dobbiamo giocare con fiducia: è una occasione che va sfruttata e per fare tanti punti. Massimo rispetto per una squadra che gioca bene. Arriviamo da due buone partite e dobbiamo a fare bene anche contro il Monza. Il prossimo risultato dirà come sta la squadra. Arriviamo da una settimana positiva, dobbiamo fare il massimo per vincere».

Il Diavolo non dovrà pensare a quanto accaduto contro il Tottenham martedì a 'San Siro'. Anche perché, come ricordato giustamente dall'allenatore rossonero, «è il campionato che ti dà la possibilità concreta di giocare la Champions League anche l'anno prossimo». E il Monza di Raffaele Palladino, imbattuto nel 2023, è un ostacolo importante per il Milan di Pioli.«Parliamo di una squadra che gioca bene, quindi servirà una prestazione di alto livello e grande determinazione. Nelle ultime due partite abbiamo vinto oltre il 60% di contrasti, dovremo fare bene in questo senso anche contro il Monza».

Monza-Milan è anche una partita 'romantica', vista la militanza trentennale in rossonero del Presidente e dell'amministratore delegato del Monza, Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani. Per l'ex patron del Milan, tra l'altro, Rafael Leão dovrebbe giocare centravanti e Pioli, in conferenza stampa, ha regalato un simpatico siparietto sul tema. «Berlusconi ha detto che Leão deve fare il centravanti? Io sono sempre d’accordo con Berlusconi …», con tanto di sorriso stampato sul volto.

Alla vigilia di Monza-Milan, poi, Pioli ha anche sottolineato come ci sia arrivata la sua squadra, in ripresa dopo un mese di gennaio terribile e caratterizzato da tante critiche. «Noi dobbiamo essere impermeabili a ogni eccesso: sia alle critiche che agli elogi. Perciò non devono esserci reazioni di pancia ai risultati». Ismaël Bennacer non giocherà, non ha recuperato dall'infortunio muscolare, e, pertanto, al suo posto sarà confermato Rade Krunić.

Conferma anche per la difesa a tre, ma con l'importante recupero di Fikayo Tomori. Pioli ha sottolineato un fatto, infine, in merito alla situazione che vive in rossonero Charles De Ketelaere: «Mi piace il fatto di poter giocare con più moduli. Dovremo saper interpretare nel modo migliore la doppia fase. Per il resto, la voglia di aiutarsi non è mai mancata nel gruppo. Ad esempio Leão, Sandro Tonali e Pierre Kalulu nel Milan hanno vissuto momenti simili quindi il sostegno a De Ketelaere è importante in questa fase. Sono sicuro che Charles ci darà delle soddisfazioni». Mercato Milan, Maldini progetta un colpo importante: le ultime news >>>