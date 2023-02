Monza-Milan, Ibrahimovic può entrare a gara in corso | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic è disponibile per Monza-Milan e andrà in panchina. Il centravanti svedese può tornare in campo otto mesi dopo

Daniele Triolo

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Monza-Milan all'U-Power Stadium e la 'variabile' Zlatan Ibrahimovic, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è sicuramente uno dei contenuti della partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023. Ibra è rientrato a pieno regime, in panchina, in occasione di Milan-Torino dello scorso weekend ed oggi mister Stefano Pioli potrebbe finalmente togliere il velo alla stagione dello svedese.

Monza-Milan, Ibrahimovic in panchina pronto a subentrare — Ibrahimovic, chiaramente, entrerebbe a gara in corso durante Monza-Milan. Anche per solo per un piccolo spezzone di partita. Magari per sostituire uno tra Divock Origi e Rafael Leão o per supportare il tandem in caso di necessità. Zlatan si ritroverà davanti, stavolta come avversari Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, Presidente e amministratore delegato del Monza, i quali, nel 2010, lo portarono in rossonero. Con Scudetto centrato al primo tentativo.

Ibra, all'U-Power Stadium, per il 'CorSport' ha anche una missione speciale: aggiungere la squadra brianzola tra le 'vittime' punite in carriera. Pioli, ieri in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Milan, ha spiegato come la condizione di Ibrahimovic stia migliorando, quindi non è davvero utopico pensare al suo ritorno in campo dopo otto mesi di assenza. L'ultima partita ufficiale di Zlatan - non inserito in lista UEFA dal Milan - risale a Sassuolo-Milan 0-3 del 22 maggio 2022, giorno del titolo. Milan, Pellegatti: "Ecco il primo acquisto estivo" >>>