Pagelle Monza-Milan 0-1, Messias il migliore: bene Krunic e Thiaw

PAGELLE MONZA-MILAN - Un primo tempo brillante dei rossoneri che cercano un pressing costante che torna a funzionare. Nota negativa le tante occasioni non concretizzate. La sblocca Junior Messias, dopo tante altre possibilità. Secondo tempo di fatica, con il Milan che perde brillantezza e si mangia per ben due volte, il raddoppio. I rossoneri vincono la terza di fila per 1-0.