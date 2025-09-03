Pianeta Milan
Milan, un autunno di fuoco: il calendario completo tra Serie A e Coppa Italia

In data odierna la Lega Serie A ha ufficializzato i prossimi appuntamenti della squadra di Mister Allegri, validi dalla 4ª alla 12ª giornata
La nostra stagione riprenderà, dopo la sosta per le Nazionali, con Milan-Bologna domenica 14 settembre. In data odierna la Lega Serie A ha ufficializzato i prossimi appuntamenti della squadra di Mister Allegri, validi dalla 4ª alla 12ª giornata del campionato 2025/26. Ecco quando scenderanno in campo i rossoneri:

  • 4ª giornata, Udinese-Milan, sabato 20 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

  • 5ª giornata, Milan-Napoli, domenica 28 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)

  • 6ª giornata, Juventus-Milan, domenica 5 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN)

  • 7ª giornata, Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN)

  • 8ª giornata, Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

  • 9ª giornata, Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

  • 10ª giornata, Milan-Roma, domenica 2 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

  • 11ª giornata, Parma-Milan, sabato 8 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

  • 12ª giornata, Inter-Milan, domenica 23 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN)

    • Contemporaneamente la Lega Serie A ha diffuso date e orari delle sfide per i Sedicesimi di Coppa Italia. Di seguito i dettagli:

  • Sedicesimi di finale (Coppa Italia), Milan-Lecce, martedì 23 settembre 2025 ore 21.00 (Italia 1)

