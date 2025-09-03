(Fonte acmilan.com)
Milan, un autunno di fuoco: il calendario completo tra Serie A e Coppa Italia
In data odierna la Lega Serie A ha ufficializzato i prossimi appuntamenti della squadra di Mister Allegri, validi dalla 4ª alla 12ª giornata
La nostra stagione riprenderà, dopo la sosta per le Nazionali, con Milan-Bologna domenica 14 settembre. In data odierna la Lega Serie A ha ufficializzato i prossimi appuntamenti della squadra di Mister Allegri, validi dalla 4ª alla 12ª giornata del campionato 2025/26. Ecco quando scenderanno in campo i rossoneri:
Contemporaneamente la Lega Serie A ha diffuso date e orari delle sfide per i Sedicesimi di Coppa Italia. Di seguito i dettagli:
