La preview di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', a Milano, dal sito web 'acmilan.com': tutto quello che c'è da sapere sul match odierno del Diavolo
(fonte: acmilan.com) "Il Milan si prepara ad affrontare il Parma nella 26ª giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro'. La squadra allenata da mister Massimiliano Allegri è in cerca di punti preziosi per mantenere la seconda posizione in classifica, mentre il Parma di Carlos Cuesta cercherà di resistere alle offensive dei rossoneri e migliorare la propria posizione. Con entrambe le squadre desiderose di ottenere un risultato positivo, ci aspettiamo una partita avvincente. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la Match Preview.

Milan-Parma, tutto ciò che c'è da sapere

QUI MILANELLO

—  

Il Milan arriva a questa sfida con un pareggio per 1-1 contro il Como nel recupero giocato mercoledì a 'San Siro'. I rossoneri hanno rimontato con la rete di Rafael Leão, sfiorando la vittoria e allungando la serie di risultati positivi che li ha visti imbattuti nelle ultime 24 partite di campionato. La squadra di mister Allegri, contro il Como, ha dimostrato solidità difensiva e capacità di creare occasioni da gol, elementi che saranno fondamentali per affrontare il Parma. Adrien Rabiot rientra dopo l'espulsione di Pisa, ma dovrà gestire la diffida così come Youssouf Fofana e Zachary Athekame. Strahinja Pavlović a disposizione nonostante la brutta botta subita contro il Como, assente Santiago Giménez, a disposizione il resto del gruppo.

Le parole di mister Allegri in conferenza stampa"Le partite diventano sempre più importanti. Il Parma sta facendo ottime cose, è organizzato in difesa e ha giocatori tecnici. Ci vorrà grande rispetto dell'avversario,  ordine e compattezza. Vincere non sarà semplice. Cerchiamo di fare più punti possibili per ottenere la qualificazione in Champions League. Lavoriamo e giochiamo, non dobbiamo sprecare energie. Ai tifosi chiedo di continuare a starci vicino, come hanno fatto finora".

QUI PARMA

—  

Il Parma arriva a 'San Siro' dopo una vittoria per 2-1 contro l'Hellas Verona, un risultato arrivato nei minuti di recupero e che ha permesso ai gialloblù di prendere un buon vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Cuesta ha mostrato segni di miglioramento, soprattutto in fase offensiva. Nonostante alcune difficoltà in trasferta, il Parma ha dimostrato di poter competere e cercherà di sfruttare ogni opportunità per ottenere un risultato positivo. Assente per squalifica Alessandro Circati, diversi diffidati per Cuesta: Sascha Britschgi, Enrico Delprato, Hans Nicolussi Caviglia e Lautaro Valenti.

Così Cuesta alla vigilia"Dobbiamo fare il nostro meglio, giocando con equilibrio ma con la certezza che dobbiamo andare a San Siro a fare punti. Dobbiamo approcciare la partita con la massima concentrazione".

I NUMERI PRE PARTITA

—  

  • Il Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A: 19 gare consecutive a segno; i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, Genoa e Sampdoria, contro cui i rossoneri arrivano ad almeno 20 match di fila in rete nella massima serie.

  • Il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1N, 1P), segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale; dall'altro lato, il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Diavolo.

  • Il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A.

  • Il Milan vanta una percentuale realizzativa del 12.6%: la seconda più alta di questo campionato dietro a quella dell'Inter (13.0%), mentre il Parma è ultimo in questa graduatoria (6.2%); i gialloblù, inoltre, hanno registrato un valore di Expected Goals del 23.1: più alto soltanto di quello del Lecce (20.2).

    • DOVE GUARDARE MILAN-PARMA

    In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il 'Matchday' di 'Milan TV': la diretta si aprirà alle ore 17:15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di mister Allegri. Da non perdere la copertura su 'acmilan.com', AC Milan Official App, i social ufficiali e WhatsApp.

    QUI SERIE A

    —  

    L'arbitro del match sarà Marco Piccinini, assistito da Giorgio Peretti e Valerio Colarossi. Il quarto ufficiale sarà Maria Sole Ferrieri Caputi. Al VAR Giacomo Camplone, assistito da Luca Pairetto.

    Sassuolo-Hellas Verona 3-0 ha aperto il programma della 26ª giornata di Serie A. Sabato Juventus-Como 0-2, Lecce-Inter 0-2 e Cagliari-Lazio 0-0. Domenica alle 12:30 Genoa-Torino, alle 15:00 Atalanta-Napoli, alle 18:00 Milan-Parma e alle 20:45 Roma-Cremonese. Lunedì, in conclusione, Fiorentina-Pisa alle 18:30 e Bologna-Udinese alle 20:45.

    Questa la classifica attuale: Inter* 64; Milan 54; Napoli 50; Roma 47; Juventus* 46; Como* 45; Atalanta 42; Sassuolo* 35; Lazio 34; Bologna 33; Udinese 32; Parma e Cagliari* 29; Torino 27; Genoa 24; Cremonese 24; Lecce* 24; Fiorentina 21; Pisa 15; Verona* 15. (* una partita in più).

