Milan-Parma, le parole di Cuesta nella conferenza stampa della vigilia

«Se noi siamo al nostro massimo livello, abbiamo la possibilità di fare punti - ha spiegato Cuesta, le cui dichiarazioni sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport' -. Il Milan è una squadra variabile. Contro il Como ha pressato in parità numerica ed è stato aggressivo. In altre partite i rossoneri danno di più la palla all’avversario per essere più compatti e coperti. Cambiano molto nel loro approccio. Il Milan è una squadra fortissima. Non lo dice solo la classifica, ma anche i risultati utili che hanno fatto da agosto in poi, 24 di fila. Sappiamo la qualità dell’avversario, ma possiamo approcciare la gara con la convinzione di fare risultato».