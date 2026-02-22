Pianeta Milan
Carlos Cuesta, giovane allenatore spagnolo del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di 'San Siro' contro il Milan. Le dichiarazioni sul match in programma questo pomeriggio alle ore 18:00
Ieri pomeriggio Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha presentato i temi principali della sfida di 'San Siro' contro il Milan, in programma oggi alle ore 18:00 e valevole per la 26^ giornata della Serie A 2025-2026, in conferenza stampa. Il giovane tecnico iberico non è sembrato aver poi così tanta paura del Diavolo.

Milan-Parma, le parole di Cuesta nella conferenza stampa della vigilia

«Se noi siamo al nostro massimo livello, abbiamo la possibilità di fare punti - ha spiegato Cuesta, le cui dichiarazioni sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport' -. Il Milan è una squadra variabile. Contro il Como ha pressato in parità numerica ed è stato aggressivo. In altre partite i rossoneri danno di più la palla all’avversario per essere più compatti e coperti. Cambiano molto nel loro approccio. Il Milan è una squadra fortissima. Non lo dice solo la classifica, ma anche i risultati utili che hanno fatto da agosto in poi, 24 di fila. Sappiamo la qualità dell’avversario, ma possiamo approcciare la gara con la convinzione di fare risultato».

Il Parma si approccia al match contro il Milan, quindi, con equilibrio e convinzione. Un ottimismo, ha commentato la 'rosea', giustificato dalle recenti prestazioni. In avanti, Cuesta schiererà la coppia d'attacco composta da Gabriel Strefezza e Mateo Pellegrino. «Dobbiamo fare la prestazione e non ci dobbiamo lasciare influenzare dall’ambiente - ha chiosato il tecnico gialloblu -. Un paragone tra me e Massimiliano Allegri? Non scherziamo. Lui ha fatto tutto nel calcio: ha fatto anche la storia. Io sto appena iniziando, non penso di poter essere paragonato in nessun modo a lui. Per me è un punto di riferimento».

