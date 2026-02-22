LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: due nomi in pole position sulla lista di Tare >>>
Il Parma si approccia al match contro il Milan, quindi, con equilibrio e convinzione. Un ottimismo, ha commentato la 'rosea', giustificato dalle recenti prestazioni. In avanti, Cuesta schiererà la coppia d'attacco composta da Gabriel Strefezza e Mateo Pellegrino. «Dobbiamo fare la prestazione e non ci dobbiamo lasciare influenzare dall’ambiente - ha chiosato il tecnico gialloblu -. Un paragone tra me e Massimiliano Allegri? Non scherziamo. Lui ha fatto tutto nel calcio: ha fatto anche la storia. Io sto appena iniziando, non penso di poter essere paragonato in nessun modo a lui. Per me è un punto di riferimento».
